Климкин назвал сроки расторжения договора о дружбе с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев официально уведомит Россию о желании расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до 30 сентября.

«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, – до 30 сентября», – передает его слова «Украинские новости».

По договору, если за полгода до окончания 10-летнего срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, то он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. Заканчивается он 1 апреля, уведомить о желании расторгнуть договор Украина должна до 30 сентября.

Климкин не ответил на вопрос, почему президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении денонсировать договор, хотя ранее не поддерживал эту инициативу.

«Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», – сказал он.

Во вторник Порошенко заявил, что ждет от МИД страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией, хотя еще весной Киев называл договор о дружбе с Россией одним из «принципиальных соглашений», который нужен Украине для исков против Москвы в международных судах.