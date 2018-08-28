Актер из фильма «Ермак» ушел из жизни

Актер Алтайского драмтеатра имени Василия Шукшина Анатолий Кирков умер в возрасте 69 лет.

«Ему было 69 лет, до 70-летия он не дожил два месяца. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Прощание с Анатолием Кирковым состоится 29 августа», – сообщили в пресс-службе театра, передает РИА «Новости».

Похоронят Киркова на Михайловском кладбище в Барнауле.

Актер проработал в театре 35 лет, сыграл более 80 ролей. Снимался в фильме «Ермак».