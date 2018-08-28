УЕФА назвал самый красивый гол сезона

Лучшим голом сезона 2017-2018 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назван мяч португальского нападающего Криштиану Роналду в составе испанского «Реала» в ворота его нынешнего клуба – итальянского «Ювентуса» – в матче Лиги чемпионов.

Гол был забит в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» в гостях со счетом 3:0. Роналду забил два гола, один из которых – ударом через себя, чем вызвал аплодисменты не только фанатов мадридского клуба, но и болельщиков «Ювентуса», передает ТАСС.

«Исключительное проявление техники и атлетизма», – оценил гол технический наблюдатель УЕФА.

Второе место занял гол французского полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, забитый в ворота немецкого «Лейпцига» (5:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы – он смог забить мяч после «выдающегося дриблинга и удара внешней стороной стопы в важный момент матча».

На третьем месте оказался гол испанки Евы Наварро в ворота сборной Германии в финале чемпионата Европы среди девушек не старше 17 лет.

Напомним, этим летом Роналду перешел в туринский «Ювентус».

Он также был признан лучшим игроком сезона в Европе.