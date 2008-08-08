Клименко: У Роскомнадзора нет оснований прекращать блокировку Telegram

«Работа Роскомнадзора, как бы над ней ни смеялись, оказалась в целом достаточно эффективной», – заявил газете ВЗГЛЯД глава экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты РФ Герман Клименко. Так он прокомментировал изменение политики конфиденциальности мессенджера Telegram, который согласился раскрывать спецслужбам данные пользователей.

Экс-советник президента России, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты РФ Герман Клименко связал решение владельца мессенджера Павла Дурова с тем, что ему было видно, как огромный пласт людей отказывался от Telegram из-за медленной работы.

«У меня и массы друзей Telegram выпал из средства коммуникации. Им стал WhatsApp, потому что Telegram постоянно подтормаживал, нужно было переставлять какие-то «прокси». Работа Роскомнадзора, как бы над ней ни смеялись, оказалась в целом достаточно эффективной», – сказал Клименко.

Впрочем, Клименко предостерег от поспешных выводов о том, что Telegram теперь будет сотрудничать с российскими спецслужбами. «Заявление адвоката Дурова – не заявление самого Дурова. Мы не знаем юридических основ, мы не видели договоренности между адвокатом и Дуровым. Может быть, это его личные домыслы, может быть, он не понял Павла? Мы хорошо знаем Павла. Он может говорить все что угодно», – подчеркнул эксперт, отметив, что суд требовал от Telegram выдачи переписки и ключей шифрования, а речь идет лишь о выдаче номера телефона и IP-адреса пользователя.

По его словам, если Дуров и пошел на выполнение требований Роскомнадзора, то сделал это формально и мог пойти на это для привлечения к себе внимания, «поднять свои акции», «напомнить» о себе. Таким образом, у Роскомнадзора по-прежнему нет оснований прекращать блокировку мессенджера. «Вместо того чтобы заниматься пиаром, адвокат должен был прийти в суд, подать апелляцию и убеждать суд, что ключи выдать не могут, а могут выдать только вот это...» – считает Герман Клименко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о том, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.

Павел Чиков, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», которая является защитником Telegram, заявил, что изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом.