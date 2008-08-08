Telegram согласился передавать информацию ФСБ

Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.

«Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», – говорится в сообщении на сайте Telegram.

При этом в мессенджере обратили внимание, что пока не передавали данные пользователей. Если же это произойдет, то соответствующая информация будет включена в отчет о прозрачности, который каждые полгода будет размещаться в канале https://t.me/Transparency.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», которая является защитником Telegram, Павел Чиков, комментируя изменения в работе мессенджера, рассказал «Коду Дурова», что прогнозировать дальнейший ход событий пока рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Роскомнадзор частично разблокировал доступ к веб-версии Telegram. У некоторых пользователей начал открываться сайт Telegram и работают прямые ссылки. Однако в самом ведомстве эту информацию не подтвердили.

9 августа апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу представителей мессенджера Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования. Таким образом решение о блокировке Telegram вступило в силу.