Роскомнадзор опроверг частичную отмену блокировки Telegram

Сообщения о смягчении мер по блокировке мессенджера Telegram не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор продолжает принимать меры по исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», – заявил ТАСС в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор частично разблокировал доступ к веб-версии Telegram. У некоторых пользователей начал открываться сайт Telegram и работают прямые ссылки.

9 августа апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу представителей мессенджера Telegram на приказ Федеральной службы безопасности о ключах шифрования. Таким образом решение о блокировке Telegram вступило в силу.

Вместе с тем заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что сервис «Яндекс. Видео» может быть заблокирован, если до вечера четверга не удалит пиратский контент.

«Вчера им ближе к вечеру было направлено уведомление о необходимости удаления ссылок на пиратированный контент. У них, соответственно, время до вечера четверга есть», – сказал Субботин.