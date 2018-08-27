Берлин призвал ЕС ответить на санкции США против России, Китая и Турции

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европу ответить на санкционную политику США по отношению к России, Китаю, Турции и другим важнейшим экономическим партнерам.

«Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ», – заявил Маас, открывая конференцию послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине, передает ТАСС.

Он отметил, что внезапное принятие Вашингтоном «неспецифических санкций» в отношении Москвы, Пекина, Анкары и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию, передает РИА «Новости».

Маас добавил, что избрание Дональда Трампа президентом США показало, что в Европе не настолько хорошо знают Вашингтон, как полагали. Он подчеркнул, что Брюссель «нуждается в новом, сбалансированном партнерстве с США».

Ранее в понедельник Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Вашингтону.

27 августа начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».