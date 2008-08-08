Германия представит новую стратегию отношений с США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Вашингтону.

Как передает dpa, для продвижения подготовленной стратегии Маас собирается воспользоваться стартующим с 3 октября годом Германии в США.

«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично», – передает РИА «Новости» слова Мааса.

В августе Евросоюз объявил недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запретил европейским компаниям их выполнять.

21 августа Маас заявил, что Евросоюзу нужно создать независимый аналог американской системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Маас заявлял также, что действия американского президента Дональда Трампа «как никогда» сплотили Европейский союз.