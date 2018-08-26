Симоньян призналась, что с трудом сдерживает злорадство в день смерти Маккейна

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала кончину американского сенатора Джона Маккейна.

«Я, конечно, хреновая христианка. Не могу любить врагов. Даже сочувствовать не могу. Могу только усилием воли запретить себе злорадствовать. Надо работать над собой», – написала она в Twitter.

«Всем непримиримым врагам моей Родины я желаю мира и покоя. Разумеется, на том свете», – также написала она.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов отметил, что Маккейн «был хорош в своей ненависти к России». По словам российского сенатора, Маккейн, которому нужно отдать должное за «честную вражду, честную ненависть», «научил нас лучше понимать себя и Америку».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем запомнился «заслуженный русофоб Америки».