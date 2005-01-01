Журова придумала, как улучшить игру российских футболистов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова предложила способ, который бы помог российской сборной по футболу улучшить свою игру.

Журова в пятницу приняла участие в товарищеском матче между сборными Государственной думы и депутатов Бундестага ФРГ (5:3).

«Наши могут обыграть немцев в настоящем футболе, наверное, только если сильно разозлятся – когда нас разозлят, мы умеем творить чудеса», – приводит ее слова ТАСС.

Журова призналась, что ей было грустно смотреть на матч россиян с турками. «Знаете, я пришла на трибуны смотреть сборную как раз после тренировки в хоккей, и после хоккейной интенсивности футбол смотрелся не очень. Может, нашим поиграть в хоккей, чтобы они почувствовали эти скорости и драйв?» – предложила она, отметив, что ей было непонятно, почему россияне так плохо играют.

Депутат уверена, что российской сборной следует провести три встречи группового этапа чемпионата на максимуме возможностей, только это может спасти команду от критики российских болельщиков. По ее словам, болельщикам хочется, чтобы спортсмены играли на пределе сил.

Российская команда в рамках подготовки к ЧМ провела два товарищеских матча – со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1). Сборная выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

В пятницу президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.