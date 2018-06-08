Путин выступил с обращением по случаю ЧМ-2018

Президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.

В обращении, видео которого опубликовано на сайте Кремля, российский лидер приветствовал поклонников футбола, участников футбольных сборных и всех, кто уже приехал или собирается посетить чемпионата мира в России.

Он выразил надежду на то, что незабываемые впечатления у них останутся не только после матчей любимых команд и благодаря мастерству игроков, но и после знакомства с Россией.

«Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!» – добавил президент.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В мае генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщал, сколько билетов продано на чемпионат мира по футболу 2018 года и сколько из них приобрели иностранные болельщики.