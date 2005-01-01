Призывы американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в «Группу семи» «не имеют смысла», считает бывший вице–президент США Джо Байден.

«Россия нарушила наш суверенитет путем подрыва выборов и осуществляет атаки на диссидентов за рубежом», – заявил Байден в Twitter.

По его словам, желание Трампа «вознаградить» Россию местом за столом переговоров «отталкивает ближайших демократических союзников» США. «Это не имеет смысла», – уверен он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа. Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.