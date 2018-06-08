Российский журналист из «списка 47» сравнил СБУ с произведением Кафки

СБУ вызвала на допрос работающего на Украине российского журналиста Ивана Яковину, попавшего в «список 47», но его не пустили в здание из-за российского паспорта.

В здание СБУ Яковину не пустили из-за российского паспорта, рассказал журналист в Facebook, сообщает УНИАН.

«Давно могли распечатать бланки и в парке на скамейку сесть», – сказал молодой следователь. Ничем не смогли помочь оперативник и еще один сотрудник», – заметил он.



Через некоторое время Яковина написал, что его «отфутболили». «В гостях у Кафки! Это натуральный «Замок», – отметил он.



1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Сообщалось, что в списке есть Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.