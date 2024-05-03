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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 20:02 • Новости дня

    В Госдуме назвали вероятную дату утверждения премьер-министра России

    Депутаты могут утвердить премьер-министра РФ 10 мая по представлению президента

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума может утвердить премьер-министра РФ 10 мая, если получит представление от президента России Владимира Путина, сообщил источник в палате.

    Источник также не исключил, что новый состав правительства России будет окончательно утвержден 13 мая, передает ТАСС.

    В соответствии с конституцией в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. Премьера, его заместителей и министров будет назначать президент после их утверждения Госдумой. Инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время возможны, но «костяк» кабинета министров останется.

    2 мая 2024, 20:22 • Новости дня
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве, рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом).

    В центре начнется научное изучение проблем российской современности, сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.

    Среди тех, кто будет сотрудничать с центром, заявлены публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (оба признаны в России иноагентами), заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, писатель Александр Архангельский.

    «Россия второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – прокомментировал Чубайс новый проект Венедиктову.

    Ранее Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

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    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

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    2 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

    Телеведущая Елена Ханга: Пенсия 23 тыс. рублей, но работа кипит

    Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
    @ Виталий Смольников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга, несмотря на скромную пенсию в 23 тыс. рублей, продолжает активно работать, сообщили СМИ.

    Ханга в последнее время редко появляется на экранах. Она признается, что после головокружительной карьеры на телевидении даже подумывала уйти из профессии, чтобы посвятить себя воспитанию дочери Елизаветы-Анны, которая родилась в 2001 году, передает Пятый канал.

    Несмотря на то, что звезда уже не так популярна, как раньше, она не унывает и продолжает активно работать. «Я пенсионерка, пенсия моя известна – 23 тыс. рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», – рассказывала Елена в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

    Сейчас Елена ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», где интервьюирует деятелей культуры и искусства. Два года назад она была ведущей шоу «Просто такая генетика», а также участвовала в проекте «Наследники и самозванцы».

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    3 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью
    МИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва даст ответ, если Дания ограничит проход танкеров с российской нефтью через балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя соответствующие сообщения датских СМИ, Захарова заявила, что подобные действия будут расцениваться как очередной недружественный шаг, на который неизбежно последуют жесткие ответные меры, передает «Интерфакс».

    Поводом для введения ограничений выдвигается некая «угроза экологической катастрофы» якобы из-за использования Россией непригодных для судоходства судов и отсутствия у них страховых документов, о чем «смешно даже слышать», подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что в соответствии с Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями Конвенции ООН по морскому праву все суда, в том числе российские, могут беспрепятственно и безопасно проходить через балтийские проливы. «Самовольное же переписывание норм международного права недопустимо», – указала она.

    В прошлом году Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов. В Кремле назвали подобные заявления неприемлемыми.

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    3 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.

    Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    3 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО

    Журналист Welt Ваннер: Тысячи русских захотели увидеть подбитую технику НАТО

    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, многие с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, заявил посетивший выставку журналист канала Welt Кристоф Ваннер.

    Посетившего выставку трофейной техники НАТО немецкого журналиста удивило, сколько пришло людей посмотреть на подбитые бронетехнику и танки. По его словам, особенно «русские гордились захватом немецкого танка Leopard 2», передает РИА «Новости».

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему выставка трофейной техники в Москве злит Запад.

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    3 мая 2024, 16:28 • Новости дня
    Захарова пообещала Западу сокрушительный удар возмездия за атаки на Крым

    Захарова: Любые агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия

    Захарова пообещала Западу сокрушительный удар возмездия за атаки на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    Захарова отметила, что ВСУ «уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS». Все выпущенные ракеты были уничтожены, указала она, передает ТАСС.

    «После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста», – добавила Захарова.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    2 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил приглашение направиться с визитом в США из-за предусловия приглашающей стороны остановить обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил МИД Грузии в четверг вечером.

    Приглашение с предусловием «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии», заявил МИД.

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    3 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    @ Senior Airman Jimmie Pike/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска, сообщили в Пентагоне.

    Ситуация возникла на фоне решения Нигера о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью, сообщает РБК.

    В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.

    Отмечается, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе. При этом США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе вместе с российскими военными.

    «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты», – признал один из чиновников США.

    Эксперты отмечают, что прибытие российских военных не обязательно означает полный разрыв отношений между Нигером и США. В краткосрочной перспективе присутствие российских инструкторов может быть связано с продажей оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.

    При этом от отметил, что США продолжают неприкрытое давление на страны, юрлица из которых подпадают под санкции, в результате чего страдают разные компании.

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    3 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аккредитованные в Москве военные атташе нескольких стран посетили выставку захваченной в ходе спецоперации боевой техники ВСУ с образцами из стран НАТО на Поклонной горе.

    Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.

    Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

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    3 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Financial Times: Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным британской газеты, вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств России, передает ТАСС.

    Отмечается, что главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Ранее западные СМИ сообщили, что Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов.

    До этого Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

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    3 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Загоревшийся завод в Берлине производит системы ПВО IRIS-T для Киева
    Загоревшийся завод в Берлине производит системы ПВО IRIS-T для Киева
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предприятие, на котором начался сильный пожар в немецкой столице, занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T.

    Предприятие в Берлине принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, производящей поставляемые киевскому режиму системы зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, передает РИА «Новости» со ссылкой на B.Z. – Berlin.

    В цеху, где началось возгорание, есть серная кислота и цианистая медь. В результате пожара там может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.

    Напомним, в пятницу в Берлине произошел пожар, жителей города предупредили об опасности от его дыма, поскольку он может быть ядовит.

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    2 мая 2024, 22:40 • Новости дня
    На Землю обрушилась третья по силе в 2024 году магнитная буря

    Мощная магнитная буря может вызывать северное сияние над Москвой и Петербургом

    На Землю обрушилась третья по силе в 2024 году магнитная буря
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Третья по силе магнитная буря 2024 года обрушилась на Землю, что может привести к появлению полярных сияний на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

    «Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года», – приводит сообщение лаборатории РИА «Новости».

    Отмечается, что причины события по-прежнему не до конца понятны.

    По словам ученых, зона полярных сияний сформировалась почти над всей территорией России. На широтах выше 65 градусов вероятность их появления достигает 90%.

    «Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга» – отмечают специалисты.

    Изначально ученые ожидали слабую магнитную бурю, вызванную выбросом солнечной массы с западного края Солнца. Однако ситуация изменилась, и буря усилилась.

    «По предварительным оценкам, до Земли, похоже, добрался слабый выброс, произошедший еще 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури», – объясняют ученые.

    Общая ситуация на Солнце в последние два дня демонстрирует тенденции к росту активности. В связи с этим ученые не исключают пересмотра геомагнитного и вспышечного прогноза на предстоящие выходные и следующую неделю в сторону его ужесточения.

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