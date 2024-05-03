Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
В Госдуме назвали вероятную дату утверждения премьер-министра России
Депутаты могут утвердить премьер-министра РФ 10 мая по представлению президента
Государственная дума может утвердить премьер-министра РФ 10 мая, если получит представление от президента России Владимира Путина, сообщил источник в палате.
Источник также не исключил, что новый состав правительства России будет окончательно утвержден 13 мая, передает ТАСС.
В соответствии с конституцией в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. Премьера, его заместителей и министров будет назначать президент после их утверждения Госдумой. Инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время возможны, но «костяк» кабинета министров останется.