Москвичка пожаловалась на гостиницу, повысившую цену к ЧМ-2018 в пять раз

Журналистка Ольга Канорская заявила, что одна из столичных гостиниц подняла цену на проживание в период чемпионата мира-2018 в несколько раз, и привела аргументацию менеджера.

«Друзья друзей забронировали год назад отель в Москве. На прошлой неделе с ними отказались говорить по-английски, им позвонила я. В этот понедельник. Они сказали, что для оплаты невозвратной брони клиенту надо направить в письме данные своей карточки, и они сами все снимут. Мне подтвердили сумму бронирования. Сегодня друзья друзей послали свои данные и получили ответ фром зе харт ин инглиш», – написала Ольга Канорская в Facebook.

Она привела письмо менеджера «Croissant Hotel and Bakery», в котором он заявил, что гостиница имеет право отменить бронирование, которое истекает 12 июня.

«Вы забронировали очень заранее. Очень. Очень. Цена, по которой Вы забронировали год назад, теперь не актуальна. Обычно мы не можем отменить такое бронирование, как ваше, но теперь мы имеем право и, конечно, хотим это сделать. Сейчас цена в пять раз выше, чем бронь. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я это пишу. Мне не приятно это говорить», – сообщает менеджер и уточняет, что готов пойти навстречу, и повысить стоимость не в пять, а в три раза.

«Если Вы не согласны с этой ценой, мы аннулируем ваше бронирование в гостиничной системе», – уточнил Павел.

В комментариях к посту сообщили, что если знакомые Ольги бронировали места через Booking.com, то можно написать сообщение сотрудникам системы интернет-бронирования отелей, и они расторгнут контракт с гостиницей.