КНДР заявила МОК о готовности участвовать в ОИ в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) получил заверения КНДР о готовности принять участие в Олимпиадах в Токио и Пекине, заявил президент МОК Томас Бах.

«Во время моего визита в КНДР и во время встречи, где был господин Ким Чен Ын, я получил полные заверения от КНДР принять участие не только в Олимпиаде-2020 в Токио и в Пекине в 2022 году, но и в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в 2020 году в Лозанне», – передает РИА «Новости» Бах.

17 января делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры о возможности и деталях участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде 2018 года.

Напомним, 20 января президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что северокорейские спортсмены смогут принять участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.