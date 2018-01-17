КНДР и Южная Корея начали переговоры по участию Пхеньяна в ОИ-2018

Делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры, в ходе которых будет обсуждаться возможность и детали участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде 2018 года, сообщают японские СМИ.

Как передает телеканал NHK, в ходе переговоров будет обсуждаться численность делегации и группы поддержки КНДР, способ их въезда в Южную Корею и возможность выступления единой командой, передает РИА «Новости».

Переговоры проходят в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом. Сеул на переговорах представляет заместитель министра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, со стороны Северной Кореи в переговорах участвуеет заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи могут пройти на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане под флагом объединения, если стороны достигнут договоренности о совместном выходе сборных.

Также сообщалось, что Южная Корея и КНДР намерены провести 17 января подготовительные переговоры по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.