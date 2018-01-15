СМИ: КНДР и Южная Корея могут выйти на ОИ под флагом объединения

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи могут пройти на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане под флагом объединения, если стороны достигнут договоренности о совместном выходе сборных, передает Ренхап со ссылкой на министра спорта Южной Кореи.

По словам министра спорта Южной Кореи То Чон Хвана, флаг объединения представляет собой белый флаг с изображением единого корейского полуострова голубого цвета.

«Обсуждение все еще ведется, но в том случае, если будет достигнута договоренность о совместном выходе, будет поднят флаг объединения. В прошлом мы выходили совместно (с КНДР) около десяти раз. Достижение мира на Корейском полуострове через спорт - это то, к чему стремятся Олимпийские игры», – передает РИА «Новости» слова главы южнокорейского ведомства.



Напомним, 9 января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе – в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан.

Также сообщалось, что Южная Корея и КНДР намерены провести 17 января подготовительные переговоры по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.