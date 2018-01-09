КНДР решила отправить на Олимпиаду высокопоставленную делегацию

КНДР готова направить в Южную Корею на Олимпиаду в Пхенчхане спортсменов, а также высокопоставленную делегацию и представителей национального олимпийского комитета, сообщили южнокорейские СМИ.

Делегация КНДР во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном предложила также послать в Пхенчхан группу болельщиков, музыкантов, демонстрационную команду мастеров по тхэквондо и журналистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Ренхап.

Кроме того, представитель министерства объединения Республики Корея сообщил, что Южная Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных войной 1950-1953 годов, на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля, передает ТАСС.

Помимо этого, Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры между представителями вооруженных сил двух стран. По словам представителя министерства объединения Республики Корея, этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове.

Ранее фициальный представитель Олимпийского комитета КНДР сообщал, что северокорейские спортсмены, скорее всего, примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане.