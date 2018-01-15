Названа дата следующих рабочих переговоров Сеула и Пхеньяна по ОИ-2018

Южная Корея и КНДР намерены провести 17 января подготовительные переговоры по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения Республики Корея.

Переговоры запланированы на уровне заместителей министров в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом, передает РИА «Новости».

В настоящее время там проходят еще одни рабочие переговоры о деталях организации поездки на Олимпиаду северокорейских артистов.

9 января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе – в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан.

Тем временем американские вооруженные силы начали учения на случай военных действий против Северной Кореи.