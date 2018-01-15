США начали учения на случай военных действий против КНДР

Американские вооруженные силы начали учения на случай военных действий против Северной Кореи, пишет газета New York Times.

В декабре на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина прошли учения с участием почти 50 боевых и военно-транспортных вертолетов. В ходе учений отрабатывалась переброска военных и техники в условиях артиллерийского обстрела.

Чуть позже в штате Невада около 120 десантников отработали ночную высадку со стратегических военно-транспортных самолетов C-17 в ходе учений, имитировавших иностранное вторжение, передает РИА «Новости».

Еще одни учения запланированы на февраль. Тогда более 1 тыс. солдат запаса отработают развертывание так называемых мобилизационных центров для быстрой переброски сил за границу. Также в начале февраля Пентагон планирует направить на Корейский полуостров неназванное количество бойцов спецназа.

Ряд экспертов предполагает, что эти действия могут стать первым шагом к формированию оперативной группы в Южной Корее, подобной тем, которые были созданы в Ираке и Сирии. Другие считают, что план будет осуществляться исключительно в рамках усилий по борьбе с терроризмом.

В начале января Вашингтон и Сеул договорились избегать военных учений во время Олимпиады-2018. Прежде глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США не планируют «ставить на паузу» учения из-за ОИ, но могут это сделать из-за «дипломатического вопроса или чего-то подобного».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции США на переговоры КНДР и Республики Корея.