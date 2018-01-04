США и Южная Корея отказались от учений на время Олимпиады

Вашингтон и Сеул договорились избегать военных учений во время Олимпиады-2018, сообщил Белый дом.

Глава американского государства Дональд Трамп провел телефонный разговор с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. «Ренхап» сообщало, что Трамп заявил: «Военные учения не должны проводиться во время Олимпиады в Пхенчхане».

Позднее Белый дом подтвердил, что «оба лидера согласились избегать конфликтов» и совместных военных учений во время Олимпиады, передает РИА «Новости».

Как заявили в администрации США, страны решили «сконцентрироваться на обеспечении безопасности Игр».

Трамп пообещал отправить на Игры представительную делегацию.

При этом президенты США и Южной Кореи «согласились продолжать кампанию максимального давления» на КНДР, а также «не повторять ошибок прошлого», говорится в сообщении Белого дома.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва приветствует сообщения о договоренности Вашингтона и Сеула не проводить военные учения в период Олимпиады.

«Собственно говоря, это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле», – отметил он.