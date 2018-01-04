Сеул и Пхеньян провели второй за сутки разговор по линии спецсвязи

Представители Южной Кореи и КНДР провели второй за сутки телефонный разговор по восстановленной в среду «горячей линии» в Пханмунджоме, сообщили представители южнокорейского министерства по делам объединения.

По словам источника в ведомстве, звонок по инициативе Южной Кореи был сделан в 09.00 по местному времени (03.00 мск), однако остался без ответа, предположительно, в связи с получасовой разницей во времени между Пхеньяном и Сеулом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап.

Представитель КНДР перезвонил 09.30 по местному времени (03.30 мск), однако обсуждения каких-либо деталей относительно возможного участия северокорейских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не состоялось.

Источник уточнил, что во время разговора представитель Южной Кореи поинтересовался, будет ли КНДР уведомлять их о чем-либо, но северокорейский коллега ответил отрицательно, пообещав связаться с Сеулом при необходимости.

Кроме того, южнокорейские военные, комментируя заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что КНДР может в ближайшее время провести новое ракетное испытание, заявили, что не фиксируют каких-либо признаков подготовки Пхеньяна к испытанию.

В то же время представитель объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чэ Чон не исключил, «что ракетные или ядерные провокационные действия КНДР возможны в любое время».

Напомним, в среду лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

О возможной подготовке КНДР к новому ракетному испытанию постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявляла во вторник.