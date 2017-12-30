Мэттис прокомментировал возможность переноса учений из-за ОИ в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис оценил вероятность того, что военные учения США и Южной Кореи перенесут в связи с Олимпийскими играми.

На прямой вопрос о том, можно ли ожидать «паузы» в совместных учениях двух стран, Мэттис дал отрицательный ответ, но уточнил, что учения могут «ставить на паузу» из-за «дипломатического вопроса или чего-то подобного».

«Этого я в настоящее время не ожидаю», – приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Он сообщил, что решение о возможных изменениях сроков проведения учений стороны примут после обсуждения при возникновении «политических соображений».

Его спрашивали в том числе конкретно про крупные ежегодные учения Foal Eagle.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон также заявлял, что ему неизвестно о намерениях Пентагона менять график совместных военных учений с Южной Кореей на период проведения там Олимпийских игр.