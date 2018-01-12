Южная Корея предложила КНДР провести переговоры 15 января

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на рабочем уровне 15 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне по вопросу участия Северной Кореи в Олимпиаде, сообщило министерство Южной Кореи по делам объединения.

Письмо с предложением сесть за стол переговоров южнокорейская сторона направила в пятницу днем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство. В послании есть подробная информация об Олимпиаде и культурных мероприятиях во время игр.

Сообщается, что южнокорейская делегация будет состоять из трех человек, главой делегации, по предварительным данным, назначен министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Ранее Россия поддержала договоренности КНДР и Южной Кореи.

Напомним, во вторник в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе – в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан.