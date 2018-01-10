Россия поддержала договоренности КНДР и Южной Кореи

Россия приветствовала договоренности, достигнутые представителями Сеула и Пхеньяна в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом.

«Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунчжоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея, в том числе об участии северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство также выразило надежду, что реализация договоренностей послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом регионе.

Кроме того, Россия рассчитывает, что «все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога», так как это единственный путь решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим способом.

«Именно на это нацелена разработанная Россией совместно с Китаем «дорожная карта» комплексного урегулирования на Корейском полуострове, в которой предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной военной активности в интересах создания атмосферы для начала переговоров с конечной целью формирования в Северо-Восточной Азии коллективной системы мира и безопасности», – отмечает МИД.

Во вторник в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе – в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан.