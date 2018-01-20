МОК принял решение об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде

Северокорейские спортсмены смогут принять участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

«Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в Зимних ОИ в Пхенчхане в 2018 году», – приводит его слова РИА «Новости».

Бах назвал это решение МОК «исключительным». Он сообщил, что комитет выделил квоту на 22 спортсмена из Северной Кореи, которые поучаствуют в трех спортивных видах в пяти дисциплинах в Пхенчхане.

Делегации Северной и Южной Кореи будут выступать под одним флагом объединенной Кореи. Команда КНДР и Южной Кореи примет участие в женском хоккее, северокорейские спортсмены – в фигурном катании, шорт треке, беговых и горных лыжах.

Спортсменов из КНДР будут сопровождать 24 тренера и официальных лица, а также 21 представитель средств массовой информации, добавил Бах.

Перед участием в Играх северокорейские спортсмены сдадут пробы на допинг.

Делегация национального олимпийского комитета КНДР пригласила Баха посетить Пхеньян.

17 января делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры о возможности и деталях участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде 2018 года.

Ранее сообщалось, что спортсмены из КНДР и Южной Кореи могут пройти на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане под флагом объединения, если стороны достигнут договоренности о совместном выходе сборных.