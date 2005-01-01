Тегеран приготовился расширить обогащение урана

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи велел приготовиться к расширению масштабов обогащения урана.

На церемонии, посвященной годовщине смерти основателя Исламской Республики Иран имама Рухоллы Мусави Хомейни, он заявил, что дал соответствующее указание иранской Организации по атомной энергии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Хаменеи пояснил, что приготовления сделаны на тот случай, если после выходя США из ядерной сделки оставшиеся участники не смогут обеспечить предусмотренные соглашением экономические выгоды для Тегерана.

Хаменеи заверил, что враги Ирана не остановят прогресс страны в ядерной сфере.

Во вторник власти страны предупредят МАГАТЭ о принятом решении, сообщил официальный представитель организации по атомной энергии Бехруз Камальванди.

Напомним, Иран выдвинул требования к Европе по дальнейшему соблюдению ядерной сделке. После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала все страны нормализовать торговлю с Ираном.