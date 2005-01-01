Могерини призвала все страны нормализовать торговлю с Ираном

Международное сообщество должно нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном, выполняя Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в рамках ядерной сделки, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Комментируя ультиматум госсекретаря США Майкла Помпео иранскому народу, который, по словам Могерини, был адресован «не только иранской аудитории, но и всем, кто поддерживает СВПД», верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнула, что «СВПД никогда не был предназначен, чтобы снять все вопросы в отношениях с Ираном», однако «для него не существует альтернативы», передает ТАСС.

По словам главы дипломатии ЕС, МАГАТЭ «уже десять раз подтвердило, что Иран выполнял и продолжает выполнять все свои обязательства», а также то, что Тегеран предоставил экспертам организации полный доступ на свои ядерные объекты.

«Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном – это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом», – заявила Могерини.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны. В ответ МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам «судебным преследованием».

Ранее Иран назвал условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки.