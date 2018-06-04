Анкара отчитала США за угрозы из-за F-35

Турция не приемлет угроз со стороны Конгресса США в связи с поставками истребителей пятого поколения F-35, считает заявления Вашингтона неконструктивными, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы сегодня обсуждали тему С-400 и F-35. Мы сообщили о том, что угрозы со стороны Конгресса США в вопросах F-35 являются неприемлемыми и неконструктивными», – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

Чавушоглу сообщил, что об отмене или отсрочке поставок F-35 в Турцию речи не идет – она произойдет 21 июня, как и планировалось.

Ранее в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке зенитных ракетных систем С-400, так как западные союзники в этом отказывали, но Анкара готова приобрести подобные системы у США, если Белый дом «готов их продать». В то же время Чавшоглу отметил напряженность в отношениях Турции и США из-за ситуации с F-35 - Вашингтон заявлял о возможности отзыва решения о поставке самолетов.

Ранее он же заявлял, что если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, она удовлетворит свои потребности в подобных самолетах «в другом месте», а СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57.

Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35.