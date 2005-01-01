Газпром предоставит оператору «Турецкого потока» заем на 2,142 млрд евро

Совет директоров Газпрома одобрил предоставление оператору строительства газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V. займа на 2,142 млрд евро, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Заем предоставляется для пополнения оборотных средств, проценты начисляются ежемесячно в размере 3,98% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Срок возврата займа – не позднее 30 декабря 2023 года, передает ТАСС.

В конце мая Газпром и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию через Черное море. Предполагалось, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,75 млрд кубометров газа каждая; газ первой нитки полностью предназначен для турецкого рынка, остальной объем будет выведен на турецко-греческую границу, где планируется создать газовый хаб.