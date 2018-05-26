Газпром подписал протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока»

Газпром и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока»

«Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», – говорится в заявлении российской компании, передает РИА «Новости».

Также в компании сообщили, что между ООО «Газпром экспорт» и турецкой госкомпанией Botas подписаны «документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям». «Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено», – отметили в Газпроме.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с Россией было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах.

В середине мая сообщалось, что Газпром ведет переговоры с Анкарой по маршруту второй ветки «Турецкого потока». 30 апреля Газпром объявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из Россию в Турцию через Черное море. Предполагалось, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,75 млрд кубометров газа каждая; газ первой нитки полностью предназначен для турецкого рынка, остальной объем будет выведен на турецко-греческую границу, где планируется создать газовый хаб.