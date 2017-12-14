Завершено строительство первой нитки «Турецкого потока»

Газпром в понедельник объявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По словам председателя правления Газпрома Алексея Миллера, реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается.

«Пройден важный этап – построена первая нитка газопровода. Темп строительства высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. «Турецкий поток», без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», – заявил Миллер.

В пресс-службе Газпрома также отметили, что в Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. «С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», – говорится в сообщении.

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas, оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки «Турецкого потока» в третьем квартале 2018 года.

К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка, которую планируется ввести в строй в марте 2018 года, предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.