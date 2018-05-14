Газпром начал переговоры с Анкарой по второй ветке «Турецкого потока»

Российская компания «Газпром» ведет переговоры по маршруту второй ветки «Турецкого потока» на территории Турции, сообщил зампред правления газового холдинга Виталий Маркелов.

«Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части», – приводит его слова ТАСС.

Маркелов сообщил, что Газпром ведет переговоры с турецкой стороной по вопросу прохождения магистрального газопровода по турецкой территории. «Пока мы находимся в стадии переговорного процесса», – сказал он.

30 апреля Газпром объявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров.