Газпром начал переговоры с Анкарой по второй ветке «Турецкого потока»

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14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Только русский будет праздновать День Победы

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...

Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      Обсуждение: 7 комментариев

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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          Газпром начал переговоры с Анкарой по второй ветке «Турецкого потока»

          14 мая 2018, 15:57

          Текст: Ольга Никитина

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          Российская компания «Газпром» ведет переговоры по маршруту второй ветки «Турецкого потока» на территории Турции, сообщил зампред правления газового холдинга Виталий Маркелов.

          «Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части», – приводит его слова ТАСС.

          Маркелов сообщил, что Газпром ведет переговоры с турецкой стороной по вопросу прохождения магистрального газопровода по турецкой территории. «Пока мы находимся в стадии переговорного процесса», – сказал он.

          30 апреля Газпром объявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

          К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров.


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