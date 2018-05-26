Россия сделала скидку на газ для Турции

Москва предоставит Анкаре скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Скидка составит 1 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Отмечается, что в 2015 году Турция обратилась к России с требованием предоставить скидку на природный газ.

«Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долларов, будет возвращена республике», – сказал Эрдоган.

Напомним, в октябре 2016 года представители России и Турции в Стамбуле подписали межправительственное соглашение по реализации проекта газопровода «Турецкий поток», а также договорились о предоставлении скидки на газ в рамках обсуждения проекта «Турецкий поток».