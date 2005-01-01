В Британии обнаружили использование Россией «тактики КГБ»

В «современном конфликте» с Западом Россия использует не только современные средства, но и «активные меры», разработанные КГБ во время холодной войны, которые нацелены на то, чтобы деморализовать нас и подорвать веру в наши институты», цитируют британские СМИ местного парламентария консерватора Боба Сили.

Россия использует тактику, подобную той, что использовал КГБ в разгар холодной войны, чтобы подорвать Великобританию и остальные страны Запада. Делает это она в рамках «современного российского конфликта», который будет угрожать демократиям долгие годы», подчеркнул депутат парламента от Консервативной партии Боб Сили в докладе, подготовленном для аналитического центра «Общество Генри Джексона», сообщил британский таблоид Express.co.uk.

В докладе подчеркивается, что Россия для создания «угрозы своим врагам» сочетает пропаганду, хакерские атаки и политические убийства вместе с военными действиями.

По мнению Сили, тактика Кремля «во многом обязана так называемым активным мерам, разработанным и практиковавшимся КГБ во время холодной войны, «когда подрывается вера в наши институты», подчеркнул британский депутат. «Он стремится деморализовать и разделить нас», – уверен парламентарий.

Именно информационная война – главное оружие Кремля для достижения своих внешнеполитических целей. «Вооруженные силы играют второстепенную роль на большинстве этапов «современного российского конфликта», – отмечается в докладе.

«В этом контексте хакеры, троллинг, политические убийства руководителей бизнеса, проплаченные протестующие и уличные головорезы часто более полезны, чем инструменты обычной войны, такие как самолеты, танки и артиллерия, – указал Сили. – Тем не менее все имеет свое место в полномасштабном конфликте России».

В докладе отмечается, что в арсенале Кремля до 50 инструментов ведения так называемого современного конфликта. Среди них создание и манипулирование политическими группами и вооруженными прокси-группами, использование агентов влияния, поиск компромисса, а на деле шантажа, а также традиционные приемы шпионажа, реже убийства, указывается в докладе. В пример здесь приводится якобы совершенное Россией покушение на Скрипалей.

Ценность доклада трудно переоценить, уверены британские депутаты. «До сих пор Запад не давал определения русской войне во всей ее сложности и изощренности», – подчеркнул глава комитета по иностранным делам британского парламента консерватор Том Тугендхат. «Важно понимать инструменты и методы, которые они используют, чтобы лучше подготовиться к защите и реагированию», – отметил он.