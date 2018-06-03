Американский писатель заявил о небывалом размахе расизма в США

США – это страна, где присутствуют все виды нетерпимости: в отношении евреев, мусульман и темнокожих, заявляет в своей статье для CounterPunch Говард Лиснофф.

«Да, читатели, это свершилось: теперь США – это страна, в которой присутствуют все виды нетерпимости», – приводит его слова RT.

Он упоминает о том, что прочитал заметку о происшествии в американском городе Уорвик, где подростка приговорили к полугоду тюрьмы за то, что он рисовал нацистские символы и слоганы на еврейском кладбище. После этого он прочитал статьи о том, что на могильных плитах на кладбище в Иллинойсе появилось более 200 свастик, о том, что мусульмане в Мичигане живут в постоянном страхе.

«Откуда в нашей стране взялась такая склонность к ненависти? Почему это настолько распространенное явление?» – задается вопросом писатель.

Страх и ненависть, которые Трамп породил по всей стране среди людей доброй воли, по мнению автора, «не укладываются в голове».

Позже писатель находил все новые и новые свидетельства проявления нетерпимости.

«США, судя по всему, поглотила волна ненависти по отношению к тем группам, на которые злоумышленники, похоже, нападают с восторгом. Сюда относятся евреи, мусульмане, темнокожие и члены ЛГБТ-сообщества», – сказал он.

В апреле в США вокруг сети Starbucks разгорелся скандал после отказа персонала одной из кофеен в Филадельфии пустить в туалет чернокожего посетителя.