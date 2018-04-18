Starbucks в США объявили бойкот за отказ пустить в туалет чернокожего

В США вокруг сети Starbucks разгорелся скандал после отказа персонала одной из кофеен в Филадельфии пустить в туалет чернокожего посетителя.

Как передает «Би-би-си», инцидент произошел в одной из кофеен сети в Филадельфии. Двое чернокожих мужчин решили дождаться в кофейне своего знакомого.

При этом заказывать что-то в заведении они не захотели. На просьбу одного из мужчин воспользоваться туалетом персонал ответил отказом, сославшись на то, что эта услуга только для клиентов, и вызвал полицию. Задержанных доставили в наручниках в участок, но обвинения им так и не предъявили.

После этого в Сети начались призывы к бойкоту Starbucks, которую обвинили в расизме.

Глава компании Кевин Джонсон вынужден был извиниться от лица компании и рассказал, что встретился с выдворенными из кофейни мужчинами.

Он пообещал также, что 8 тыс. кофеен сети в США 29 мая прекратят работу, чтобы провести инструктаж 175 тыс.сотрудников о недопустимости расовых предрассудков. Это обойдется компании в 20 млн. долларов.

Напомним, 1 февраля сержант с одной из авиабаз США разместила в интернете видеоролик, где подвергла резкой критике поведение своих подчиненных – чернокожих женщин. После этого ее сняли с командной должности.