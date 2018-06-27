В работе Telegram произошел глобальный сбой

Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram днем 27 июня, с проблемами столкнулись пользователи и мобильного приложения, и в веб-версии программы.

Согласно данным портала Downdetector, сбой в работе программы произошел около 15,13 мск в России, Иране, Испании, Италии, Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, Казахстане, Нигерии, Молдавии, Украине, Сербии и многих других странах.

При этом не работало не только приложение, но и сервисные сайты мессенджера – telegram.org, t.me и telegra.ph.

Мессенджер вновь заработал около 15.37 мск.

Руководство Telegram пока не комментировало ситуацию.