Кремль не подтвердил информацию о встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не комментирует сообщения о возможной встрече глав России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Хельсинки.

«Нет, я пока не могу (предоставить информацию о месте и времени встречи лидеров). Я уже говорил, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, во вторник западные СМИ сообщали, что встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – может состояться в Хельсинки.