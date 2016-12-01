Украинский военный рассказал, что Сенцов действительно причастен к терактам

Один из украинских военных обнародовал новые обстоятельства, доказывающие, что приговор, вынесенный в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову за подготовку терактов в Крыму, справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали».

Во вторник в Киеве прошла конференция ОБСЕ по свободе слова на Украине, во время которой на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

По словам мужчины, в 2014 году он ввез на территорию Крыма некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

«Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. Другие мероприятия я проводил, но в соцсетях меня (неразборчиво)... до последнего бойца Сакского гарнизона (неразборчиво), на котором я в советские времена проходил срочную службу. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть», – заявил мужчина в украинской военной форме со сцены на конференции ОБСЕ.

Выступающий объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некоей информацией, обнародование которой не выгодно Киеву.

«Понимаете, двадцатку, которую он (Сенцов, – прим. ВЗГЛЯД) получил (20 лет заключения) – это практически смертный приговор – то есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», – отметил мужчина.

Издание утверждает, что смогло опознать мужчину в украинской военной форме на видео как Сергея Стерикова, хотя в Facebook он назвался Иваном Сирко. На странице мужчины в соцсети мнеожество фотографий, на одной из которых (последней из опубликованных) он позирует со спикером Генпрокуратуры Украины Андреем Лысенко. Кроме того, Сирко-Стериков часто фотографируется с украинскими военными и сам носит преимущественно военную форму ВСУ.

Судя по наградам и фото в сети, Сирко-Стериков участвовал в карательной операции Киева на востоке Украины, занимался волонтерской работой. На его странице в Facebook упоминается, что он занимается поставками помощи для ВСУ по линии канадской диаспоры. В то же время в одном из постов Сирко-Стериков сам говорит, что в 2014 году был в Крыму.

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение деятелей культуры с просьбой помиловать Сенцова, отметив, что осужденный должен сам инициировать эту процедуру.

Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин, комментируя просьбу кинорежиссера Александра Сокурова освободить из тюрьмы Олега Сенцова, подчеркнул, что Сенцов осужден не за творчество, а за террористическую деятельность.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.