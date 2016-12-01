Украинский военный рассказал, что Сенцов действительно причастен к терактам

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Три главных ошибки наших западников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Интервью Улицкой, где она говорила об отсталости России, вызвало немалое раздражение. Но нам стоит скорее не раздражаться, а понять. О чем все это? Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»? Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Украинский военный рассказал, что Сенцов действительно причастен к терактам

             26 июня 2018, 22:48
          Фото: кадр из видео
          Текст: Антон Никитин

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          Один из украинских военных обнародовал новые обстоятельства, доказывающие, что приговор, вынесенный в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову за подготовку терактов в Крыму, справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали».

          Во вторник в Киеве прошла конференция ОБСЕ по свободе слова на Украине, во время которой на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

          По словам мужчины, в 2014 году он ввез на территорию Крыма некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.

          «Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. Другие мероприятия я проводил, но в соцсетях меня (неразборчиво)... до последнего бойца Сакского гарнизона (неразборчиво), на котором я в советские времена проходил срочную службу. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть», – заявил мужчина в украинской военной форме со сцены на конференции ОБСЕ.

          Выступающий объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некоей информацией, обнародование которой не выгодно Киеву.

          «Понимаете, двадцатку, которую он (Сенцов, – прим. ВЗГЛЯД) получил (20 лет заключения) – это практически смертный приговор – то есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», – отметил мужчина.

          Издание утверждает, что смогло опознать мужчину в украинской военной форме на видео как Сергея Стерикова, хотя в Facebook он назвался Иваном Сирко. На странице мужчины в соцсети мнеожество фотографий, на одной из которых (последней из опубликованных) он позирует со спикером Генпрокуратуры Украины Андреем Лысенко. Кроме того, Сирко-Стериков часто фотографируется с украинскими военными и сам носит преимущественно военную форму ВСУ.

          Судя по наградам и фото в сети, Сирко-Стериков участвовал в карательной операции Киева на востоке Украины, занимался волонтерской работой. На его странице в Facebook упоминается, что он занимается поставками помощи для ВСУ по линии канадской диаспоры. В то же время в одном из постов Сирко-Стериков сам говорит, что в 2014 году был в Крыму.

          Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение деятелей культуры с просьбой помиловать Сенцова, отметив, что осужденный должен сам инициировать эту процедуру.

          Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин, комментируя просьбу кинорежиссера Александра Сокурова освободить из тюрьмы Олега Сенцова, подчеркнул, что Сенцов осужден не за творчество, а за террористическую деятельность.

          В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.


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