Королева Великобритании утвердила билль о Brexit

Билль (законопроект) о выходе Великобритании из Евросоюза утвержден британской королевой Елизаветой II, таким образом он получил статус закона, который начнет действовать после 29 марта 2019 года.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», – приводит слова спикера нижней палаты парламента Джона Беркоу РИА «Новости».

Окончательно вариант законопроекта о Brexit был утвержден палатой лордов 20 июня.

Перед этим палата общин британского парламента отклонила поправку в билль о Brexit, требовавшую от правительства Соединенного Королевства договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС

Этот закон называют одним из самых важных для Великобритании за последние десятилетия. Он отменяет положения закона «О Европейском сообществе» от 1972 года, который ввел в действие в Британии законодательство ЕС.