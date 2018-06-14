Британия отказалась участвовать в таможенном союзе с ЕС после Brexit

Палата общин британского парламента отклонила поправку в билль о Brexit, требовавшую от правительства Соединенного Королевства договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из сообщества.

Против этого предложения выступили 325 депутатов, за – 298, передает ТАСС.

Отклонение поправки, предложенной в мае Палатой лордов, стало триумфом для премьер-министра Терезы Мэй, которая последовательно заявляет, что после Brexit страна должна покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС.

После отклонения документа в Палате общин билль о Brexit вернется обратно в Палату лордов. Обе палаты должны будут согласовать текст закона до последней запятой, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II.

Таким образом народные представители из Палаты общин завершили рассмотрение всех 15 поправок против Brexit, предложенных их неизбираемыми коллегами из Палаты лордов.

Напомним, в середине мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила намерение Соединенного Королевства покинуть таможенный союз ЕС после того, как Палата лордов ранее приняла поправку к законопроекту о Brexit, гласящую, что страна может сохранить членство в европейских структурах, покинув ЕС лишь формально.