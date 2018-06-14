Британия отказалась участвовать в таможенном союзе с ЕС после Brexit

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:19  |  vz.ru
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Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу - не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России – но и как удобного повода для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

Украинское государство легко и незаметно стало спонсором цыганского погрома в КиевеФото: Сергій Мазур/Facebook
Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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          Британия отказалась участвовать в таможенном союзе с ЕС после Brexit

          14 июня 2018, 05:31

          Текст: Антон Никитин

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          Палата общин британского парламента отклонила поправку в билль о Brexit, требовавшую от правительства Соединенного Королевства договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из сообщества.

          Против этого предложения выступили 325 депутатов, за – 298, передает ТАСС.

          Отклонение поправки, предложенной в мае Палатой лордов, стало триумфом для премьер-министра Терезы Мэй, которая последовательно заявляет, что после Brexit страна должна покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС.

          После отклонения документа в Палате общин билль о Brexit вернется обратно в Палату лордов. Обе палаты должны будут согласовать текст закона до последней запятой, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II.

          Таким образом народные представители из Палаты общин завершили рассмотрение всех 15 поправок против Brexit, предложенных их неизбираемыми коллегами из Палаты лордов.

          Напомним, в середине мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила намерение Соединенного Королевства покинуть таможенный союз ЕС после того, как Палата лордов ранее приняла поправку к законопроекту о Brexit, гласящую, что страна может сохранить членство в европейских структурах, покинув ЕС лишь формально.


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