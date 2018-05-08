Палата лордов проголосовала за сохранение членства в европейских агентствах после Brexit

Палата лордов парламента Великобритании приняла во вторник поправку к законопроекту о Brexit, гласящую, что страна сохранит членство в европейских агентствах.

За поправку проголосовало 298 человек, против – 227, передает РИА «Новости».

Уточняется, что это решение противоречит позиции правительства Терезы Мэй, настаивавшего на прекращении членства в европейских регулирующих структурах вместе с Brexit.

Во вторник палата лордов рассмотрит еще одну поправку, касающуюся исключения из законопроекта точной даты выхода из ЕС, 29 марта 2019 года. Прогнозируется, что она будет принята.

Уточняется, что решение палаты лордов не означает включения в окончательный вариант закона – далее проект будет передан на согласование в палату общин, которая, вероятно, встанет на сторону правительства.

В конце апреля палата лордов приняла пять поправок, направленных на смягчение условий Brexit. Это пункты о наделении парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, сохранении действия Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit, сохранении членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, ограничении министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза, а также отказе правительству в спецполномочиях по внесению изменений в законодательство после Brexit.

В начале мая министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что палата лордов пытается помешать принятию финального соглашения по Brexit.

В январе Палата лордов заявила о «неконституционности» билля о Brexit, тогда как Палата общин парламента приняла документ в третьем чтении.

В июне 2016 года прошел референдум, где победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.