Британский парламент попытался помешать Brexit

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс в эфире Sky News заявил, что верхняя палата парламента страны, Палата лордов, пытается помешать принятию финального соглашения по Brexit.

«Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа», – сказал Фокс, передает РИА «Новости».

Палата лордов, по его словам, предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit.

Члены Палаты лордов уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Британии общеевропейского законодательства. Палата общин, где у премьер-министра Терезы Мэй есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Однако ситуация показывает существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.

Напомним, в январе Палата лордов заявила о «неконституционности» билля о Brexit, тогда как Палата общин парламента приняла документ в третьем чтении.

В июне 2016 года прошел референдум, где победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.