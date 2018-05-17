Мэй подтвердила намерение Британии покинуть таможенный союз ЕС

Соединенное Королевство покинет таможенный союз ЕС вместе с выходом из самого Европейского союза, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Нет, Соединенное Королевство покинет таможенный союз точно так же, как мы покидаем Европейский союз», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Конечно же, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с ЕС», – добавила она.

Ранее палата лордов парламента Великобритании приняла поправку к законопроекту о Brexit, гласящую, что страна сохранит членство в европейских агентствах.