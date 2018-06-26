Прокуратура проверит видео с призывом наказать Лопатина за карикатуру на Николая II

Прокуратура Камчатки начала проверку видео, на котором одетый священнослужителем человек призвал наказать местного художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II.

На YouTube появилось видео, на котором человек в одежде священника с иконами просит наказать Лопатина, чтобы впредь никто не посмел «дерзнуть создать что-либо против» Николая II.

«По поручению прокурора края такая проверка организована прокуратурой Камчатки», – сообщила РИА «Новости» старший помощник прокурора региона Лариса Шунина.

Вместе с тем в мае на Камчатке следователи отказались заводить дело на Дениса Лопатина, карикатуру которого отправили на экспертизу в декабре 2017 года, после того как некие местные жители подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих.

Позже депутат Наталья Поклонская пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину из-за отказа его подчиненных признать карикатуру оскорблением. Депутат также направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из Cети карикатуру на нее и императора Николая II.

Сам Лопатин в июне сообщил о подаче заявления на получение политического убежища во Франции.