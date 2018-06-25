Белых переведен из СИЗО в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, отправлен из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Представитель СИЗО сообщил нам, что Никита Белых этапом отправлен в колонию к месту отбывания наказания», – приводит его слова ТАСС.

Мельников уточнил, что перед тем, как покинуть СИЗО, Белых был осмотрен тюремным врачом. Он заверил, что все необходимые лекарства были выданы экс-губернатору.

Место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденного в колонию, добавил Мельников.

В мае Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок для Никиты Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.