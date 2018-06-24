Военные игры НАТО показали поражение от России на начальном этапе

Результаты последних военных игр в Европе оказались неутешительны для американского военного командования, продемонстрировав поражение войск Североатлантического альянса от России на начальном этапе «войны» из-за бюрократии и плохого состояния дорог.

Корреспондент газеты Washington Post лично проехал на автомобиле по дорогам Польши и Литвы, чтобы оценить, как быстро войска альянса могут быть переброшены к восточной границе ЕС для отражения гипотетического удара российской армии. По его словам, в Пентагоне обеспокоены тем, что, если им придется противостоять России, самые мощные войска в мире могут застрять в пробке.

Особенно много претензий оказалось к несущей способности мостов, которые не рассчитаны на тяжелую бронетехнику. Также есть вопросы к правилам перевозки военной техники по железным дорогам, особенно с учетом того, что зачастую правила в соседних европейских странах противоречат друг другу.

«Задержки – помесь бюрократии, плохого планирования и разрушающейся инфраструктуры – могли бы позволить России захватить территорию НАТО в Прибалтике, в то время как служащие армии США все еще заполняли бы 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши», – пишут журналисты, передает «Ридус».

Кроме того, отмечается, что тяжелой технике армии США понадобилось четыре месяца на то, чтобы добраться с места учений в Грузии к месту постоянной дислокации в Германии. Проблемы такого рода возникают даже при перемещении бронетехники из одной страны ЕС в другую, пожаловался командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки.

Самым опасным с точки зрения военного конфликта с Россией местом Восточной Европы оказалась граница Польши с Литвой: стратеги НАТО полагают, что целью прорыва российской армии якобы будет выход на Калининградскую область с аннексией так называемого Сувалкского коридора. Именно туда и боятся опоздать натовские стратеги.