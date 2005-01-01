Депутат Рады обвинил власти Украины в обнищании народа

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти своими реформами довели страну до обнищания, указав на резкий рост цен на Украине.

Парламентарий подчеркнул, что на Украине происходит резкий рост цен, о чем свидетельствует Госслужба статистики, однако власти страны заявляют об обратном, передает РИА «Новости».

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», – посетовал депутат.

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме – всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», – заявил политик.

Напомним, в конце мая Рабинович заявил, что Украиной «правят шизофреники», а полные популизма решения Киева убивают экономику страны.